Verão aumenta procura de passagens entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Com a chegada do verão, empresas intermunicipais estudam aumentar o número de ônibus, principalmente na rota para a região do Juruá, quando aumenta a demanda por passagens entre as cidades de Rio Branco (Baixo Acre) e Cruzeiro do Sul (Juruá).

Segundo o gerente de transporte Francisco Virgulino, atualmente o trecho entre os municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul conta com seis carros operando diariamente. A empresa se prepara para atender o aumento na procura de passagens com ônibus extras.

“A procura aumenta com a chegada do verão, o período de férias, certamente vamos aumentar a frota”, garantiu.

Com apenas uma empresa aérea operando no trecho e com tarifas altíssimas, a viagem que dura em torno de 13 horas neste período, pelo modal terrestre, se transforma em uma das alternativas mais viáveis para quem não pode comprar passagem de avião.