Varredura em presídio evita “desordem” que estava para acontecer no Juruá

A operação iniciada nessa quinta-feira, 6, no Presídio Manoel Nery, em Cruzeiro do Sul, continua nesta sexta, 7, nos blocos menores. No local, até agora, de acordo com a direção da unidade prisional, já foram encontrados armas artesanais, estoques, celulares e armas. 10 presos vão ser levados para a Delegacia Geral de Policia Civil para responder por novos crimes.

“Fizemos ontem nos blocos maiores e hoje seguimos a revista nos blocos menores. Já achamos estoques, celulares e droga. O objetivo é mostrar que as forças de segurança têm o controle dos presídios “, cita o diretor do presídio, Elves Barros.

Ele diz que as operações são realizadas nos presídios de todo o Estado. Mas em Cruzeiro do Sul houve um agravante: a inteligência das forças de segurança descobriu que haveria uma movimentação no presídio. ” O setor de inteligência informou que poderia haver uma desordem no presídio por parte da facção criminosa. Então a direção do Iapen resolveu fazer a operação “, conta ele

“Foi uma demonstração de força e para garantir a lei e ordem no presídio. Estamos prontos para dar a resposta adequada para cada situação “, citou o comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do, tenente-coronel Edvan Rogério.