Secretaria de Educação abre vagas para alfabetização no projeto EJA Alfabetiza Acre

A Secretaria de Educação abriu vagas em Rio Branco para acesso ao projeto EJA Alfabetiza Acre, criado em 2024, que visa atender a população analfabeta de jovens, adultos e idosos. As matrículas acontecem neste sábado (8) das 7h30 às 11h, na escola Estadual Glória Perez.

O projeto EJA Alfabetiza Acre é apoiado pelo programa Brasil Alfabetizado, e acontece nos 22 municípios do Acre, atendendo pessoas a partir de 15 anos.

No ato da matrícula o aluno deve levar: RG, CPF, comprovante de endereço e cartão do SUS. As aulas serão presenciais de segunda a sexta das 18h às 20h, com previsão para início no dia 17 de julho.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo número: 68 9 9919-9985 – Professora Ruth.