Sargento da PM é atropelado ao tentar atravessar rodovia em Senador Guiomard

O 3º sargento da Polícia Militar do Acre, Edailsom da Silva Muniz, de 34 anos, foi atropelado na noite desta quinta-feira (6), próximo ao entroncamento no km 6 da rodovia AC-40, no município de Senador Guiomard, interior do Acre.

Conforme relatos de testemunhas, Muniz, lotado no 3º Batalhão da Polícia Militar no bairro Vitória, em Rio Branco, havia concluído um plantão extra no Posto Policial de Senador Guiomard. Aproveitando a folga, decidiu se exercitar e foi correr na rodovia AC-40, quando ao tentar atravessar, foi atingido por um carro modelo Space Fox Trend, de cor branca e placa NAE-3G86.

Após atropelar a vítima, o motorista do veículo foi até ao posto policial e comunicou o atropelamento informando que um homem estava inconsciente à margem da rodovia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)enviou a ambulância de suporte básico 15 do Hospital Ary Rodrigues, em Senador Guiomard. Os socorristas realizaram os primeiros atendimentos e, devido à gravidade, acionaram a ambulância de suporte avançado 02 para auxiliar no resgate.

Durante o trajeto para o Pronto-Socorro de Rio Branco, próximo ao Colégio de Aplicação, foi necessário intubar Muniz, que apresentava estado crítico. Após os procedimentos de emergência, ele foi estabilizado e encaminhado ao setor de emergência do hospital, onde foi submetido a uma cirurgia imediata devido à gravidade de seu estado de saúde.

Policiais Militares compareceram ao Pronto-Socorro para acompanhar o estado de saúde do sargento e prestar apoio à família, que estava visivelmente abalada.

O motorista do veículo que compareceu no Posto Policial preencheu o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) e forneceu as informações necessárias. Ele também foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard para prestar esclarecimentos à autoridade policial.