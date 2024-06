Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira (6), uma quadrilha com 163 kg de cocaína em um barco no município de Santo Antônio do Içá, no interior do Amazonas.

A droga estava com três mulheres e um homem, que escondiam o entorpecente no teto do porão da embarcação. A cocaína estava fracionada em tabletes e revestida por invólucros de plástico.

Anúncios

O trio foi preso em flagrante e responderá por tráfico de drog