Prefeitura convoca professores e técnicos aprovados em seletivo na Capital

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Prefeitura Municipal de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Educação, anunciou a convocação de professores e técnicos aprovados nos processos seletivos regidos pelos editais nº 003/2022 e nº 003/2023. As listas de convocação foram divulgadas nesta sexta-feira (7), e a portaria correspondente foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

Os candidatos listados são convocados a comparecer à Divisão de Gestão de Pessoas – DGP/Núcleo de Lotação, localizada na sede da Secretaria Municipal de Educação (SEME), na Av. Antônio da Rocha Viana, nº 1389, Bairro Isaura Parente, para proceder com a coleta de dados. A apresentação deve ocorrer conforme a função, data e horário especificados no edital.

Anúncios

A convocação está marcada para o dia 07 de junho, às 8h da manhã para os aprovados no edital n° 003/2022, e para o dia 10 de junho, também às 8h da manhã, para os aprovados no edital nº 003/2023. O edital ressalta que os candidatos que não comparecerem dentro do prazo e local estipulados serão considerados desistentes, e suas vagas serão preenchidas por outros candidatos aprovados, seguindo a ordem de classificação geral.

A lista consta na página 109