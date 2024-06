OCA Móvel atende na Transacreana com mais de 80 serviços nesta sexta-feira

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A OCA Móvel atende a partir desta sexta-feira, dia 7, com de mais de 80 serviços disponíveis na estrada Transacreana. A atividade descentraliza a emissão de documentos entre eles, o de agendamento para a retirada de identidade.

A coordenadora da ação, Janaína Rodrigues, afirmou que além da emissão de identidade, podem ser retirados o CPF, a carteira de trabalho e o cartão do SUS. “Além de receber esses documentos o cidadão sai informado de como proceder para regularizar outras situações”, acrescentou.

Os serviços que não poderem ser atendidos na edição do programa, tem agendamentos disponibilizados para posterior emissão. Durante a semana, o OCA Móvel esteve no Fórum Barão do Rio Branco numa parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na Semana do Juizados Especiais.