Vídeo: motociclista morre ao bater em placa sinalização na Corrente

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Francisco da Silva Paz, de 39 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (7), em Rio Branco, após perder o controle da motocicleta que conduzia na rotatória da Corrente, na Rodovia AC-40, região do Segundo Distrito.

De acordo com as informações divulgadas, Francisco conduzia uma moto de cor preta no sentido bairro-centro quando, ao perder o controle, a motocicleta bateu no meio fio, lançando o motociclista contra uma placa de sinalização e depois ao chão. Durante a dinâmica do acidente, o capacete saiu da cabeça do condutor.

Anúncios

A vítima sofreu múltiplas fraturas pelo corpo e traumatismo craniano. Testemunhas chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Apesar do SAMU ter chegado em menos de um minuto, os socorristas tentaram salvar a vida do homem por mais de uma hora, mas ele não resistiu e foi declarado morto ainda na ambulância.

O corpo de Francisco da Silva Paz foi levado para o Instituto Médico Legal, onde serão adotadas as providências que forem necessárias.

VEJA O VÍDEO:

Please enable JavaScript play-sharp-fill



Link 00:40