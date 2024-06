Milionário, Davi Brito deixa de pagar contas e acumula dívidas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O ex-motorista de aplicativo Davi Brito se tornou o novo milionário do Brasil após vencer o BBB24 e faturar um prêmio de quase R$ 3 milhões. Nas redes sociais, ele aparece ostentando ao postar fotos em viagens, em mansões e passeios de jet ski. Porém, parece que o baiano está aproveitando a nova fase da vida sem se preocupar em pagar antigos débitos.

O jornal EXTRA, da Globo, descobriu que o vencedor do BBB24 ainda possui dívidas em seu nome. De acordo com a a publicação, Davi Brito, que se mudou para uma mansão junto com a família, aculuma dívidas que chegam a quase R$ 15 mil – o que parece pouco para quem acabou de ficar milionário.

Em uma matéria publicada nesta sexta-feira (7), EXTRA afirma que Davi Brito tem pendências bancárias com o Banco do Brasil que giram em torno de R$ 10.400. As dívidas foram contraídas em diferentes momentos no ano passado e são fruto de financiamentos, falta de pagamentos de cartão de crédito e adiantamento de contas.

O ex-namorado de Mani Reggo também possui uma dívida que se arrasta sem pagamento desde 2021 no valor de R$ 3.245,00 de um financiamento cedido por uma empresa de cobrança. Davi também possui dívidas com a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 1.004, e com uma financeira, no valor de R$ 73. Apenas uma pendência de R$ 238 foi quitada após sua saída do reality da Globo.

Desde abril, o campeão do BBB24 está hospedado com a família em uma mansão luxuosa. A residência com piscina e churrasqueira fica em Barra do Jacuípe, no litoral norte da Bahia, a cerca de 36 km de Salvador. O imóvel está à venda pela bagatela de R$ 1,5 milhão. O aluguel da casa chega a R$ 3 mil por fim de semana.