Lucas Buda revela possibilidade de abrir perfil no OnlyFans

Lucas Buda aproveitou para abrir uma caixinha de perguntas no Instagram e abriu o jogo sobre detalhes de sua vida pessoal. Além de falar sobre um possível perfil no OnlyFans, o ex-BBB comentou sobre a sua vida amorosa.

“Está sob análise”, declarou o carioca, ao ser questionado sobre uma conta na plataforma adulta.

Na sequência, ele falou sobre o novo romance de MC Binn. “Pois é, você viu que o Binn está namorando? Mas a menina é ‘daora’. Ana é gente boa, troquei umas ideias com ela. Binn está muito feliz. Isso é o que importa”, relatou.

Por fim, ele revelou se estava namorando. “Estou não, gente, inclusive namorar, um relacionamento sério agora, nem no meu horizonte de expectativa. Foco no trampo, porque tem muita coisa para fazer e organizar”, concluiu.

Lucas Buda nega paternidade e diz estar disposto a fazer exame de DNA

Prima de MC Binn, Nina Capelly afirma estar grávida de um filho do ex-BBB Lucas Buda. O ex-marido de Camila Moura, no entanto, não parece acreditar na paternidade e se ofereceu para fazer um exame de DNA.

“É um tema muito sensível e que eu sempre pautei por não ter conhecido o meu pai. Essa notícia me deixa bastante chateado porque não tem chances do filho ser meu”, afirmou Buda, em conversa com a Quem.

“De toda forma, eu estou disponível para fazer o teste de DNA assim que possível para confirmar isso por meios legais”, finalizou.

Suposta paternidade

Nina Capelly descobriu recentemente que está esperando um bebê. A cantora de funk, que teve um romance recente com o ex-BBB Lucas Buda, revelou em entrevista à Quem que há 70% de chances do ex-participante do BBB 24 ser o pai da criança.

“Tenho 70% de certeza de que é dele. Fiquei só com ele até agora, e assumi [um relacionamento] com minha empresária, não tem como eu engravidar dela”, declarou Nina, que atualmente namora a empresária Ketlin Hernandes.

“Um pouco antes de eu conhecer o Buda, terminei um relacionamento de 4 anos, mas quando fiquei com o Buda, não estava mais com ninguém”, garantiu.

Nina contou que tentou contato com o ex-BBB, porém, não obteve retorno. “Estou um pouco chorona. Tentei entrar em contato com o Lucas. Ele não quis falar comigo. Queria falar com ele diretamente, mandei um áudio para ele explicando tudo. Estou bem sensível”, afirmou.

De acordo com a cantora, ela e Buda tiveram relações sexuais quatro vezes e em nenhuma delas eles usaram preservativo.