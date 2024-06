Inconformado com fim da relação, homem mata atual da ex-mulher

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A polícia divulgou a imagem de Vinicius Farias Marques, 21, que está sendo procurado por matar Luís Felipe de Souza Monteiro, 19, que era o atual de sua ex-namorada, em Itacoatiara, no Amazonas.

Conforme o delegado Paulo Barros, titular da DEP do município, a motivação do crime teria sido o fato do autor não aceitar o relacionamento de sua ex-companheira com a vítima. O casal estava junto há três meses.

Anúncios

O casal foi para um bar no Centro da cidade, e ao avistarem Vinicius, deixaram o local e foram para outro bar também no Centro. Na madrugada do dia 26, por volta das 5h, o autor apareceu no local e efetuou disparos de arma de fogo que mataram Luís Felipe.