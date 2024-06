Grupo de Mulheres da Indústria realiza bazar solidário na FIEAC

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O grupo de Mulheres da Indústria realiza, a partir deste sábado, 8 de junho, às 8h, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), um bazar solidário com o objetivo de arrecadar recursos que serão destinados para ações sociais.

Durante o evento, serão comercializados roupas, calçados, utensílios de cozinha, bijuterias, entre outros produtos por preços atrativos. “Teremos itens de excelente qualidade tanto para mulheres quanto para homens. O pagamento poderá ser feito em dinheiro e também no cartão de crédito”, explica a coordenadora do Grupo de Mulheres da Indústria, Ray Holanda.

Segundo a empresária, o evento terá início neste sábado, dia 8, mas seguirá no domingo, das 8h às 11h, e na segunda e terça-feira, 10 e 11 de junho, das 8h às 17h30. “Esperamos receber um grande público durante todos esses dias. É importante enfatizar que todo o dinheiro arrecadado no bazar solidário será revertido em ações sociais do Grupo de Mulheres da Indústria”, acrescenta Holanda.

