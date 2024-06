Gravação de programa do SBT acaba em confusão com influenciador; vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma confusão tomou conta das gravações do programa Tudo Nosso, apresentado por Benjamim Back, no SBT, na última quinta-feira (6/6).

O influenciador Isaque Santos gravou um vídeo afirmando ter sido acusado de jogar um celular contra o peito de um funcionário do canal. “Você falou, eu quero provas. Só saio daqui com prova”, disse ele gravando o rosto do funcionário.

Em seguida, Isaque Santos contou que foi ao banheiro com outros rapazes e que eles são testemunhas de que nada aconteceu. “Nós fomos no banheiro, nós três juntos, e terminamos, viemos juntos. Eu nem dei celular na mão dele, nem falei com ele. Agora eu quero que ele prove”, disparou.

No Instagram, Isaque postou o vídeo e escreveu: “Não vou me calar só porque é uma emissora, ok? Injustiça o que fizeram comigo hoje… decepção com a equipe do programa @etudonossosbt no @sbt pela calúnia que ouvi… sim, chorei… pois era uma oportunidade que se tornou um pesadelo”.

A confusão nos bastidores teria começado quando o influenciador Isaque Santos foi comunicado de que sua participação no programa teria sido cancelada.

Segundo o colunista Thiago Sodré, uma pessoa ligada à emissora teria confirmado o ocorrido e afirmado que Isaque Santos agrediu, sim, o funcionário.