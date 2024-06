Goleiro Weverton convida público a participar da abertura da Supertaça Acreana

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O goleiro Weverton Pereira, do Palmeiras, gravou um vídeo para as redes sociais convidando o público a participar da abertura da Supertaça Acreana de Futebol, que acontece nesta sexta-feira (7) no Estádio Antônio Aquino Lopes, o Florestão.

Na publicação feita pelo secretário-adjunto de Esportes do Governo do Estado, Ney Amorim, Weverton fala da importância da participação do público no evento: “A nossa população está precisando de eventos assim, movimentar o futebol”, diz.

A abertura da Supertaça Acreana de Futebol acontece às 18h no Estádio Aquino Lopes, popularmente chamado de Florestão. O governador Gladson Cameli estará presente no evento, que terá o desfile da musa da competição.

Veja o vídeo: