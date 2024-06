Fuga e pedido de foto negado: a noite de ‘desencontro’ de Davi e Mani

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O jantar de boas vindas do São João da Thay, que aconteceu na noite de ontem em São Luís, Maranhão, foi marcado pelo desencontro de Davi e Mani. O campeão do BBB 24 e a ex estiveram no mesmo evento e fizeram de tudo para não se esbarrar.

O primeiro a chegar ao jantar foi Davi, e, logo na entrada, já foi questionado pelos jornalistas presentes sobre o reencontro com Mani. “Estamos tranquilos, graças a Deus”, disse o ex-BBB, demonstrando bastante incômodo e nervosismo ao falar do assunto.

Mani, que marcou presença em uma premiére de cinema antes do jantar, também foi questionada sobre o reencontro com o ex, e disse: “O objetivo aqui é vir para conhecer o São João, o Maranhão, e não um reencontro. [As perguntas sobre Davi] não me incomodam, mas prefiro falar de trabalho e dos meus projetos.”

O reencontro

Enquanto Davi concedia uma entrevista no jantar, Mani chegou. Ao notar a presença do ex, ela desviou o caminho e entrou por outro lado na festa. Eles se cruzaram, mas não se cumprimentaram.

Dentro do evento, Mani chegou a abandonar uma fila para comer quando percebeu que Davi estava caminhando na mesma direção. Os dois deram voltas e voltas para não se encontrar em nenhum momento.

Mani mudou algumas vezes de mesa. Sempre que o ex se aproximava, ela fugia na mesma velocidade que um rato corre de um gato.

Davi negou foto

Um assessor presente no evento sugeriu que Davi fotografasse logo com Mani para acabar com os burburinhos e assédio da imprensa. O campeão do BBB disse um sonoro “não” como resposta.

Davi passou quase todo o tempo com Isabelle. Ele também interagiu com Raquelle, Pizane, Giovanna, Michel, Beatriz e Marcus Vinicius.

Fontes da coluna contaram que o reencontro dos ex-BBBs foi com um tom apreensivo. Eles não sabiam muito como receber Davi, e se teria ou não algum “climão”. Não teve. Eles brindaram, cantaram e conversaram em alguns momentos.

Mani e Davi foram embora da festa quase na mesma hora. Vans levavam os convidados de volta ao hotel. A influenciadora foi na frente, ele deixou o evento 15 minutos depois.