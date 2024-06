Fiocruz põe Acre entre os seis Estados onde as SRAGs continuam crescendo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Publicada nesta quinta-feira (6) atualização do Boletim InfoGripe, da Fiocruz, aponta que seis estados apresentam crescimento de Síndromes Respiratórias Agudas Grave (SRAGs) na tendência de longo prazo, entre eles o Acre. Na semana passada, o número de Estados com essa tendência era maior e os novos dados demonstram que no Acre as doenças respiratórias ainda afetam duramente a população. Não à toa, as unidades de saúde seguem lotadas de pessoas apresentando esses problemas.

Além do Acre, Amazonas, Paraná, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe estão nessa tendência Para o vírus sinodal, a maior parte dos estados do Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste apontam interrupção do crescimento ou queda. Em relação à influenza A, associado ao aumento de SRAG em adolescentes e adultos, já se consolida a interrupção do aumento ou queda no Nordeste e em alguns estados do Norte e Sul do país. “Entre as capitais, sete mostram indícios de aumento de SRAG: Aracajú (SE), Florianópolis (SC), João Pessoa (PB), Manaus (AM), Natal (RN), Rio Branco (AC) e São Luís (MA)”, alerta o INfoGripe.

Referente ao ano epidemiológico 2024, já foram notificados 67.764 casos de SRAG, sendo 32.897 (48,5%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 24.392 (36,0%) negativos, e ao menos 6.659 (9,8%) aguardando resultado laboratorial. Dados de positividade para semanas recentes estão sujeitos a grandes alterações em atualizações seguintes por conta do fluxo de notificação de casos e inserção do resultado laboratorial associado. Dentre os casos positivos do ano corrente, tem-se influenza A (19,0%), influenza B (0,4%), vírus sincicial respiratório (43,6%) e Sars-CoV-2/Covid-19 (24,1%).