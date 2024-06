Em vídeo inédito, Edu Guedes expõe desconforto com Ana Hickmann

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Começou a circular nas redes sociais um vídeo de Ana Hickmann e Edu Guedes e um detalhe envolvendo os apresentadores tem dado o que falar. Publicado no YouTube, a produção mostra o chef de cozinha incomodado com a amada.

No recorte, os dois estão no carro. Edu está dirigindo e de repente Hickmann pega o celular e começa a filmar o trajeto deles até Goiânia. Ana pergunta sobre o gosto dela de filmar tudo. “É chato ou é legal? Ou depende do dia?”, questiona.

Sem meias palavras, Guedes dá a resposta. “Depende do dia e depende da hora”, afirma. “Eu sou sincero”, acrescenta. “Não, eu sei. Eu também sou, então por isso que eu estou perguntando. Porque eu tento não ser invasiva, já sendo”, admite Hickmann.

Para colocar panos quentes na situação, Edu Guedes esclarece que a namorada não é invasiva. “Então eu posso gravar mais?”, indaga ela. O apresentador da Band, no entanto, reclama: “Não, mais não. Tá no limite já!”.

Ana Hickmann e Edu Guedes estão juntos desde janeiro

Ana Hickmann e Edu Guedes estão juntos desde o início do ano, pelo menos 2 meses depois do fim do relacionamento da modelo com o empresário Alexandre Correa, que tem feito declarações pesadas contra o atual casal.

Hickmann e Guedes seguem firmes e fortes no relacionamento e aparentemente tentam blindar a relação dos ataques. O comunicador, por exemplo, tem feito defesas enfáticas em nome da amada diante de comentários maldosos nas redes sociais.

