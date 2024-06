Durante a Ecoflores, oficina temática promove discussão sobre a agricultura familiar e economia solidária no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Como parte da programação da IX edição da Ecoflores – c, foi realizada nesta sexta-feira, 7, a Oficina Temática da Agricultura Familiar e Economia Solidária, com o objetivo de promover discussões a apresentar ações e programas de diversas instituições do governo federal, estadual, do Sistema S e de outros parceiros, sobre as políticas públicas voltadas para a agricultura familiar e economia solidária no Acre.

A frente da atividade, a superintendente da Conab no Acre, Alessandra Ferraz, explica que a ideia foi integrar ações, programas e serviços relacionados a produção, assistência técnica, extensão rural, educação, produção de alimentos, regularização fundiária, cooperativismo, associativismo, comercialização, entre outros. Em sua apresentação, detalhou a operacionalização da Política de Garantia de Preços Mínimos para a Sociobiodiversidade (PGPMBio) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do governo federal, que está em execução com aproximadamente R$ 14 milhões para o Acre.

Anúncios

“Essa atividade foi uma excelente oportunidade para alunos, produtores e técnicos das entidades parceiras terem conhecimento acerca dos programas, iniciativas e ações em prol do fortalecimento da agricultura familiar no Acre, abrangendo desde a educação profissional/assistência técnica gerencial promovida pelo Senar e Ifac, governança e regularização fundiária, reforma agrária do INCRA, atividades de produção rural da Seagri, assistência técnica e extensão rural com a Emater até os programas de comercialização de alimentos da Conab, em especial o PAA do governo federal”, disse.

Na oportunidade, o presidente da Unisol Brasil, Arildo Mota, detalhou o Plano Safra, o Programa Coopera Mais, lançado este ano pelo governo federal, para os produtores rurais presentes na oficina. “O governo do presidente Lula está criando as condições para que os produtores rurais possam acessar de maneira mais fácil o crédito e assim possam viver melhor”, enfatizou.

Representando os Correios no Acre, o superintendente Francisco Ithamar Souza expôs os principais serviços da empresa pública que tem 361 anos no Brasil. “Além de entregas, nosso portfólio dispõe de ações solidárias como a campanha para ajudar os atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul, políticas de sustentabilidade nas unidades espalhadas pelo país, nós conectamos a sociedade, estamos presentes nos 22 municipais do Acre prestando serviços relevantes para ajudar no desenvolvimento do estado e do país”, pontuou.

O diretor da Secretaria de Estado de Agricultura, Cláudio Malveira, apresentou as políticas que estão sendo executadas na área da produção no estado e pontou as atribuições do órgão, entre elas a assistência técnica e extensão rural, apoio a produção e inovação.

Além dos citados, estiveram presentes na Oficina representantes do Sistema OCB, Incra, Senar, Instituto Federal do Acre (Ifac), Universidade Federal do Acre (Ufac), Emater, Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Embrapa, entre outras instituições.