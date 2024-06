Colisão entre carros deixa 5 pessoas feridas na BR-364

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um acidente entre dois carros registrado na manhã desta sexta-feira (7) na BR-364 nas proximidades da ponte sobre o Rio Purus deixou cinco pessoas feridas.

De acordo com as informações da Polícia Militar, um veículo de passeio e uma camionete se chocaram de frente na altura do quilômetro 14 da BR-364, no sentido Manoel Urbano/Sena Madureira. As pessoas envolvidas na colisão foram resgatadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e levadas para atendimento na Unidade Mista de Saúde de Manoel Urbano, mas detalhes do estado de saúde delas não foram divulgados.

Fotos obtidas pelo site Contilnet mostram o carro menor com a frente destruída, enquanto a camionete sofreu menos danos também na parte frontal.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e deu atendimento à situação, comunicando também a Polícia Rodoviária Federal sobre o ocorrido.