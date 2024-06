Agricultura de Rodrigues Alves é fortalecida com entrega de equipamentos agrícolas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nesta quarta-feira, 5, a prefeitura de Rodrigues Alves entregou para as Associações de Produtores, equipamentos que somam R$ 6 milhões. São micro tratores Tobata, barcos de alumínio, moendas de cana, kits de casas de farinha e baleeiras, oriundos de emendas parlamentares das ex-deputadas federais Jéssica Sales, Perpétua Almeida e do senador Sérgio Petecão. Os itens garantem o aumento da produção agrícola.

“Esse momento é histórico para nós da zona rural ter um investimento desse tamanho. Estou muito feliz em ver que o prefeito Jailson Amorim vem honrando a nossa categoria. Esses equipamentos vão nos ajudar muito na produção e na nossa renda”, agradeceu o morador da comunidade Bom Vento, Francisco Silva.

Anúncios

O Prefeito Jailson Amorim frisou a importância da entrega para o desenvolvimento da agricultura local com foco na melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais do município. “ Todas as comunidades rurais estão sendo contempladas com instrumentos que vão fortalecer a sua agricultura familiar. Sabemos da importância que é garantir esses complementos agrícolas para que o agricultor possa produzir mais e assim gerar renda pra sua família. Agradeço aos parlamentares pelas emendas investidas no nosso município”, frisou o Prefeito Jailson Amorim.