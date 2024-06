Agenda Cultural: confira o que acontece em Rio Branco neste final de semana

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Agenda Cultural do ac24horas apresenta algumas das opções disponíveis, para quem curte uma programação diversificada para esta sexta-feira, 7, sábado, 8, e domingo, dia 9.

Na sexta-feira, 07, no estádio Florestão, a partir das 18h, acontece a abertura da Supertaça Acreana de Futebol. Serão sorteados ao público presente, 15 bolas de futebol e 15 PIX no valor de R$ 200.

Inaugura nesta sexta-feira, 07, às 22h, o Complexo Beer, na estrada das Placas, bairro Wanderley Dantas. As atrações regionais confirmadas para a festa são os cantores Douglas e Christiano e o grupo Samba Groove. Mulheres não pagam a entrada e homens pagam R$20.

Nesta sexta-feira, 07, no Clube dos Oficiais, acontece a “Seresta do Cassino”, a partir das 19h com entrada de R$ 10 para os não associados.

A casa noturna Moon, também traz programação para esta sexta-feita, 07, a partir das 22h, acontece a Saut Fest Slow motion.

No sábado, 08, acontece no Brazin, com as presenças confirmadas de DJ Lunna, Nareza Barros e Belmont, a “D’ lovezinho”. Os ingressos custam R$ 35 para o casal e R$ 20 o individual e podem ser adquiridos através do número (68) 98428-8322.

A sorveteria Pinguim inaugura neste sábado, 08, a partir das 17h, o “Happy Hour”, com petiscos 25% off, chopp 50% off e som ao vivo com Luzienne Lucena e Mário Portuga.

No domingo, 09, a partir das 12h, acontece na AABB, a festa “Me Conquista” com as atrações: Pagodinho do Edil, Samba Groove, Amanda Amado, Davi Quaresma, Robinho, Emerson Aguiar, Bruno Damasceno e Paulo Heverton.

No domingo, 09, a partir das 10h, a Domingueira Ilha do Sol, traz a banda Pegada 100 Vergonha. O balde de Brahma Chopp sai a R$ 39,99 e o almoço self service R$ 49,99 Kg.

No Memorial dos Autonomistas, a exposição permanente em memória ao Movimento Autonomista do Acre, ocorre nesta sexta-feira, 07, das 09h às 17h, e no sábado e domingo das 13h às 17h, com entrada gratuita.

Na sexta-feira, 07, acontece no O Casarão das 09h às 11h o Forró do Senadinho.

A atração do O Barracão neste domingo, 09, fica por conta do Forró do Senadinho, que acontece das 17h às 20h.