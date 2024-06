Adriane Galisteu dá “spoiler” sobre indicações para A Fazenda 16

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Faltando pouco mais de 3 meses para a estreia de A Fazenda 16, os fãs do reality rural da Record já estão ansiosos para descobrir quem serão os participantes escolhidos este ano.

E Adriane Galisteu, em conversa com a Quem, resolveu dar um “spoiler” sobre suas indicações pessoais. A apresentadora ainda revelou que já enviou 25 nomes para o diretor do programa, Rodrigo Carelli, mas que suas apostas nunca dão certo.

“Nunca entra… Já mandei mais de 25 nomes para o Carelli e ele falou que estou animada esse ano. Falei que estou muito, porque tem muita coisa acontecendo. Mas a Gracyanne foi o primeiro nome que eu mandei, Silvia Abravanel, Fiuk, botei os nomes”, garantiu ela.

No meio do bate-papo, ela ainda assumiu que se considera um “dedo-podre” na hora de selecionar os possíveis peões da atração, que está prevista para estrear no dia 17 de setembro.

Apresentadora do SBT está no elenco

Faltando poucos meses para a estreia de A Fazenda 16, a gente já começou a revelar alguns nomes de peões, com exclusividade. Fontes desta colunista que vos escreve contaram que uma apresentadora do SBT estará no elenco da próxima edição do reality rural da Record.

Quem vai estar no programa, que tem estreia prevista para a primeira quinzena de setembro, será Hariane Fonseca. A loira apresenta o programa Temperando o Papo, que vai ao ar na VTV, uma das afiliadas da emissora de Silvio Santos, na cidade de Santos, São Paulo, nas manhãs de sábado.

Fontes da coluna revelaram, ainda, que a moça vai estar em outro reality da emissora antes do confinamento: ela vai disputar o prêmio de R$ 300 mil com outros participantes no Acerte ou Caia, que será apresentado por Tom Cavalcante.

Hariane Fonseca tem um canal no YouTube com 17,6 mil inscritos e contabiliza mais de 305 mil seguidores no Instagram, onde se define como palestrante, escritora e apresentadora.

Na bio do site de vídeos, a loira se apresenta como “mentora em comunicação”: “Minha missão é te ajudar a falar em público! Se você tem medo de falar em público, é porque você tem necessidade de aprovação, logo, ter um mentor para te ajudar com o medo é a única forma para você falar em público poderosamente! Inspiro você a se conectar com você, através do meu método”, garante ela.

Para quem resolve assinar o canal dela, Hariane Fonseca afirma que vai encontrar uma variedade de assuntos, como dicas de beleza, notícias, diversão, mensagens, família e empreendedorismo.

Camila Moura em A Fazenda?

E choca um total de 0 pessoas! De acordo com o portal LeoDias, a próxima edição de A Fazenda, reality show da Record TV, já tem seu primeiro nome confirmado. A nova peoa, inclusive, fez sucesso fora do BBB24 por ter sido… traída pelo marido em rede nacional.

Isso mesmo, segundo o colunista, Camila Moura, ex-esposa de Lucas Buda, é a primeira confirmada no reality show de confinamento da emissora de Edir Macedo.

Camila viralizou nas redes sociais após terminar o casamento com Buda por conta de seu envolvimento com Pitel dentro do BBB 24. Desde então, ela fez publicidades e ganhou 3 milhões de seguidores no Instagram.

Em contato com o Metrópoles, a equipe de Camila negou que ela esteja em negociação para entrar no reality show da Record.

Filha de Silvio Santos assina com a Record

A coluna Fábia Oliveira descobriu que a filha de Silvio Santos, Silvia Abravanel, assinou com a Record TV. Mas calma, que nós vamos te explicar os detalhes dessa negociação.

De antemão, já adianto que não, a herdeira do dono do SBT não trocou de emissora. É que Silvia, na verdade, vai participar do game show Acerte ou Caia, que será apresentado por Tom Cavalcante na Record TV, e disputará o prêmio de R$ 300 mil do programa.

É isso mesmo, caros leitores. A filha de Silvio Santos será uma das 176 participantes do novo programa do ator e comediante. As gravações, inclusive, começaram no fim de maio, na Argentina.

A coluna também apurou que o SBT estava sabendo de tudo e Silvia Abravanel teve toda a liberação da emissora para competir no game show da concorrente.

O Acerte ou Caia contará com participantes convidados conhecidos do grande público, entre cantores, ex-BBBs, ex-Fazendas, influencers, atores, atrizes, ex-atletas, humoristas, entre outros.

Ao todo, serão 176 pessoas, sendo 11 em cada episódio, totalizando 16 episódios. A cada programa, os participantes disputarão R$ 300 mil.

Acerte ou Caia, com Tom Cavalcante, estreia em agosto, com exibição aos domingos, prevista até meados de novembro.