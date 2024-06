Acre registra mais de 1 mil casos de violência sexual infantil desde 2022

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Dados divulgados pela Polícia Civil no Seminário Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes revelam que, desde 2022 até abril do corrente ano, foram registrados no Acre mais de 1 mil casos de violência sexual envolvendo crianças e adolescentes.

Conforme as estatísticas do Departamento de Inteligência da Polícia Civil, o ano de 2022 contabilizou 496 boletins de ocorrência dessa natureza, enquanto que em 2023 houve uma pequena diminuição, com 487 casos reportados.

O relatório indica também que, somente de janeiro a abril deste ano, aproximadamente 116 boletins de ocorrência foram registrados, totalizando 1.099 casos.

Juliana de Angelis, delegada e representante de políticas públicas da Polícia Civil, comenta que o número de casos é preocupante e sugere a possibilidade de subnotificação. “Quantas crianças ainda são vítimas e não tiveram suas denúncias formalizadas? Não tiveram os registros efetuados? Por isso, este seminário é crucial para fortalecer a rede de apoio. A Polícia Civil é um dos pilares dessa rede, somos a porta de entrada, mas há várias instituições e órgãos comprometidos com essa luta, que buscam agilidade e eficácia no combate, visando reduzir os índices de violência no nosso estado”, enfatiza.

Com informações do G1-AC