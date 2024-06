Quinta-feira será quente com máxima de até 35ºC em cidades do Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Esta quinta-feira, 6, segue com tempo firme, quente e céu com poucas nuvens. Rio Branco registrou a menor temperatura antes do nascer do sol, variando entre 19 e 21ºC, com previsão de máximas entre 32 e 34ºC.

A previsão é do portal o Tempo Aqui. Veja como se comporta o clima nas demais cidades do estado:

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 18 e 20ºC, e máximas, entre 33 e 35ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 33ºC e 35ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 33 e 35ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC.