Nível baixo do rio Acre pode alcançar menor marca histórica em 2024

O nível do Rio Acre registrou 2,38 metros nesta quinta-feira, 6, marcando uma das menores cotas observadas nos últimos anos pela Defesa Civil. A situação aciona um sinal de alerta para uma possível seca severa que poderia afetar o abastecimento de água em regiões urbanas e rurais.

O tenente-coronel Cláudio Falcão, em entrevista ao ac24horas, indicou que a expectativa é de que a situação piore nos dias seguintes. Ele mencionou que há uma chance do rio descer abaixo dos 2 metros ainda em junho, o que seria um evento sem precedentes. “Infelizmente, este ano pode ocorrer algo nunca visto antes. Acredito que na segunda quinzena de junho, o nível pode estar ainda mais crítico, abaixo dos 2 metros”, explicou Falcão.

Desde maio, o nível do principal afluente do Acre tem se mantido abaixo de 4 metros, levantando preocupações sobre uma possível seca extrema em 2024. O nível atual está abaixo do registrado no mesmo período em 2023, sugerindo a possibilidade de uma estiagem ainda mais intensa no ano seguinte.

Falcão também informou que não há previsão de chuvas para o mês de junho. “Não temos previsão de chuva e não há expectativa de melhora. O menor nível que registramos foi de 1,55 metros em 2022, e este ano podemos ultrapassar essa marca. É necessário iniciar uma campanha para evitar o desperdício de água”, declarou.