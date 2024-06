Manobra de Heimlich: entenda a técnica que salvou o bebê de Clara Maia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A influenciadora Clara Maia salvou a vida do filho José, gêmeo de João, de um mês, que engasgou com o leite 1 hora após a mamada. Conforme registrado por uma câmera de segurança no quarto dos bebês, ela aplicou no recém-nascido as técnicas de manobra de Heimlich. Após três minutos de tentativa, ele voltou a respirar.

A manobra de Heimlich é utilizada para desengasgar. A técnica de primeiros socorros é a mesma utilizada em serviços de emergência, recomendada por autoridades de todo o mundo, inclusive a American Heart Association, e pode ser executada por pessoas não profissionais. Contudo, é indispensável o devido conhecimento sobre a prática.

Como fazer a manobra de Heimlich

Um vídeo publicado no Instagram da Tutti Frutti Nutricional, de Michelle Thormann, explica passo a passo da manobra que pode salvar vidas.

Conforme a explicação, durante a aplicação da técnica a “via aérea da criança deve ser mantida aberta, ou seja, não flexionar a cabeça para frente”. Por isso, é importante apoiar o rosto do bebê com os dedos em “v” ou “c”, sem machucar os olhos.

A pressão aplicada deve ser moderada. “Essa pressão/força tem como objetivo aumentar a pressão intratorácica para que o ar saia rapidamente dos pulmões e expulse o corpo estranho”.

“A manobra é iniciada com golpes firmes nas costas, de acordo com o tamanho do bebê. Se não for suficiente, o bebê deve ser posicionado de barriga para cima e receber compressão no peito (com os dedos do socorrista) para aumentar a pressão intratorácica e permitir rápida saída de ar”, explica o perfil.