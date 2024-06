DJ Buarque expõe Bia Miranda e compartilha parto nas redes; assista

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nesta quarta-feira (05), Bia Miranda deu à luz ao seu primeiro filho, Kaleb, fruto de seu relacionamento com DJ Buarque. O momento do parto foi registrado pelo artista, que na manhã de hoje (06), compartilhou com o público. Nas imagens, é possível ver a filha de Jenny Miranda sentindo as dores do parto normal.

Na legenda do vídeo, DJ Buarque fez uma breve homenagem à companheira. “Ontem assisti a maior cena de toda minha vida. Você foi uma guerreira, uma leoa, venceu mais uma batalha na sua vida. Vida essa que sozinha, cheia de covardias e desafios, você tem noção disso?”, iniciou o artista, que posteriormente, afirmou sentir orgulho de Bia Miranda.

Anúncios

“Se eu tenho orgulho da mulher que você é, imagina o Kaleb quando crescer? Você vai ser a maior inspiração pra ele, pode ter certeza, só tenta me inclui um pouco nessa história aí, tá? Você gerou uma vida, ver a sua determinação, sua garra, as veias no seu peito saltando pra fora, a dor em todas essas horas, foi uma experiência que nunca mais vou tirar da minha memória!”, complementou.

“Tudo foi apenas VOCÊ, Deus Kaleb. Sim, eu estava ali, mas apenas servindo como bengala, de mãos atadas e só me restava te dar apoio moral. Espero ter correspondido da melhor maneira possível, caso não tenha, me desculpa, no nosso próximo filho(a) eu acerto. Obrigado minha guerreira, obrigado meu amor e agora: OBRIGADO mãe, você me deu o maior presente que poderia receber! TE AMO”, concluiu DJ Buarque.