Com mais de 400 estudantes, Brasileia inicia fase municipal dos jogos escolares

Buscando promover a integração entre os alunos de todas as idades, incentivando a prática esportiva e o espírito de equipe, além de fortalecer laços de amizade e respeito mútuo entre os participantes, a Prefeitura de Brasileia apoia a realização da fase municipal de dos jogos escolares de 2024 realizado pelo Governo do Estado nos 22 municípios acreanos.

A Abertura do evento esportivo no município aconteceu na manhã desta quinta-feira 06, e as competições seguem até domingo 09, no recém reinaugurado ginásio poliesportivo Luiz Eduardo Lopes Pessoa.

Participaram além dos estudantes, as equipes que vão participar dos jogos, Vice-Prefeito Carlinhos do Pelado, Gerente de Esportes Bil Rocha, representante do Departamento Estadual de Desporto Escolar Professor Thiago Menezes, Professora Maria Cecília, gestores escolares e os professores de educação física.

Na fase municipal são ofertadas 19 modalidades esportivas coletivas e individuais, nas categorias de 12 a 14 anos e 15 a 17 anos. Com capacidade de atender 460 alunos / atletas durante os dias de competição.

Nessa fase participam as escolas estaduais Fontenele de Castro, Graça Rocha, Kairala José Kairala, Instituto Odilon Pratagi e a escola rural Valéria Bispo Sabala que abriu os jogos Estudantil com vitória de 7×1 no futsal masculino.

As próximas etapas dos jogos escolares será regional e estadual e nacional.

O Vice-Prefeito Carlos Armando e o Estudante Yan Nascimento destacam a Importância dos Jogos Escolares para o desenvolvimento integral dos alunos.

O Vice-Prefeito, em sua fala, ressaltou que os jogos escolares “não se tratam apenas de competição, mas sim de uma oportunidade de aprendizado, socialização e desenvolvimento de habilidades importantes para a vida”. Ele também mencionou o apoio e o incentivo da Prefeitura de Brasileia no esporte e nos jogos escolares que promovem a saúde física e mental dos estudantes e esportistas, além de contribuir para a construção de uma comunidade escolar e, em geral, mais engajada e unida.

Yan, estudante atleta da Escola Estadual Rural Valéria Bispo Sabala que participou da abertura dos Jogos Escolares, compartilhou sua experiência em participar e destacou a expectativas de seus colegas para o início dos jogos estudantil. “Para nós estudantes que aguardamos com grande expectativas para chegar a essa época para o início dos jogos escolares, é importante também porque desenvolvemos um trabalho em equipe com mais disciplina e a superação de desafios, o que nos impulsiona a dar o nosso melhor e a aprender com os erros”, ressaltou.