Após apelo de estudante autista, Socorro Neri diz que vai propor PL e levar caso até Lula

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A deputada federal Socorro Neri (PP) anunciou, por meio das redes sociais nesta quinta-feira, 6, que irá apresentar um Projeto de Lei (PL) e levará ao Ministério da Educação e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a reivindicação de Davi Silva Pereira. O estudante autista de 17 anos, residente em Rio Branco, fez um apelo para que as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) sejam adaptadas para alunos com necessidades especiais.

Nery afirmou que a solicitação de Pereira já é respaldada por legislação existente. “Recebi o vídeo do Davi, que pede a criação de uma lei para adaptação das provas do Enem para pessoas com deficiência, algo que já é garantido por lei”, disse a parlamentar.

Anúncios

Pereira defende que as avaliações para estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) sejam adaptadas, com textos e perguntas claras, sem o uso de metáforas, e ressalta a importância de uma avaliação processual contínua.

Nery assegurou que tomará medidas legislativas: “Davi, sua reivindicação é válida. Vou articular para que seu pedido seja considerado pelo presidente Lula e pelo ministro Camilo Santana. Além disso, apresentarei um projeto de lei na Câmara dos Deputados sobre este assunto”, comprometeu-se a deputada.