Vereadora de Brasiléia chama colega de machista ao ser comparada com a filha

A vereadora Neiva Badotti (PSB), de Brasiléia, no interior do Acre, se pronunciou na noite desta terça-feira (4) após um comentário feito em parlamento pelo colega vereador Elenilson Cruz (Popular).

Em sessão da Câmara de Vereadores de Brasiléia na manhã desta terça-feira (4), Elenilson Cruz comentou a eleição da filha da vereadora Neiva Badotti como musa de um evento universitário ocorrido no último fim de semana: “Teve desfile de miss, e aí a filha da vereadora Neiva foi a miss Intermed, né [sic] vereadora? Parabéns. A senhora não é tão bonita mas sua filha é”.

Ao ac24horas, Neiva Badotti diz que estava na sessão mas não se atentou ao comentário porque estava acompanhando por telefone um problema de saúde com um dos filhos. Porém, no decorrer do dia, tomou ciência do comentário por terceiros e assistiu ao vídeo transmitido ao vivo pela Câmara Municipal.

“Somente à tarde tive acesso ao vídeo. Naquele momento enviei um áudio para o vereador e até brinquei com a situação para descontrair, pois meus filhos estavam extremamente chateados com a situação. Foi machista com certeza”, disse Neiva Badotti.

Ainda de acordo com Badotti, comentários e agressões machistas como a fala de Elenilson Cruz já foram enfrentadas antes no ambiente político de Brasiléia. “Como sou mulher e sendo vereadora de oposição, já fui vítima de comentários machistas e até agressão verbal dentro da câmara municipal no exercício da minha função, pelo deputado Tadeu Hassen, fato denunciado no MP e na Polícia Civil, e que até hoje não tomaram nenhuma providência. Tenho 3 filhas mulheres que ficaram indignadas com a fala dele, muitas mulheres me mandando mensagens criticando a fala do mesmo”, concluiu a vereadora.