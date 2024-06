Três adolescentes desaparecem no mesmo dia no Pará

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A polícia Civil de do Pará está à procura de três adolescentes que desapareceram no último domingo (02) no complexo do Ver-o-Rio. As jovens foram vistas pela última vez neste local e desde então não há informações sobre o paradeiro delas.

As desaparecidas são Manuelly dos Santos, de 13 anos, Adrielly Camila dos Santos, de 17 anos, e Evelin Micaela Pereira, de 13 anos. As famílias estão desesperadas e pedem ajuda da comunidade para localizá-las.

Anúncios

A polícia solicita a quem tiver qualquer informação que possa auxiliar na localização das adolescentes que entre em contato imediatamente.