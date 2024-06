Série gravada por Xuxa no Acre estreia em julho no Disney Plus

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Série Tarã, gravada em Cruzeiro do Sul, no Acre, pela apresentadora Xuxa Meneguel, vai estrear no dia 17 de julho, no canal Disney Plus. A série foi gravada em agosto de 2022 em uma propriedade às margens do Igarapé Preto e no Rio Crôa, e também em São Paulo, onde foi montada uma cidade cenográfica.

Indígenas e não indígenas de Cruzeiro do Sul atuaram no elenco de apoio e de figuração. A cidade cenográfica onde foram feitas várias gravações, em um Ramal na zona rural de Cruzeiro do Sul, foi desmontada e remontada em São Paulo, por indígenas do Acre.

Anasildo Siqueira, o Nazim do Crôa, da etnia Shawandawa, participou da montagem no Acre e em São Paulo e está ansioso em ver a série. “A Xuxa esteve na nossa casa no Crôa. A gente fez os cenários aqui em Cruzeiro do Sul e depois viajamos e fizemos tudo de novo lá em São Paulo. Agora vamos poder ver tudo isso”, pontua.

O cineasta Sérgio de Carvalho, que esteve em todas as etapas da produção, enaltece o trabalho feito no Acre. “Foi uma grande produção e vamos poder ver o resultado do nosso trabalho e o de muita gente aqui do Acre por trás e pela frente das câmeras”, pontua.

Xuxa Meneguel atuou em Tarã depois de ficar 13 anos sem fazer cinema. A abordagem da preservação da natureza, de forma lúdica na série, segundo ela, deve alcançar um grande público.

”Acho que com essa série eu vou chegar a lugares que, se eu não atuasse, não chegaria: falando da natureza, do cuidado com o ambiente. A plataforma tem me dado oportunidade de apresentar uma mensagem bacana, de falar sobre tudo o que tem em volta da gente. Se eu falasse, se fizesse um livro, acho que não chegaria ao público da mesma forma que com essa série. Na história, eu sou uma personagem que faz parte de uma tribo antiga. A Clã das Nuvens é inspirada em povos que viveram no Peru. No roteiro, também tem a tribo das Nove Luas. Eu e um indígena dessa tribo nos apaixonamos. E minha personagem terá uma filha. Ela será importante para esses clãs, que antes brigavam. Tem amor de adolescente, muitas cenas na natureza… E por mais que eles tenham buscado referências reais, que tratem do desmatamento da Amazônia, frisam que é uma ficção. Vão ser temas sérios tratados de forma lúdica”, disse Xuxa ao Jornal O Globo.

Enquanto estava em Cruzeiro do Sul, Xuxa se reuniu com indígenas de várias etnias e com a filha do ambientalista Chico Mendes, Ângela Mendes, com quem tratou dos problemas ambientais do Acre, comuns em toda a Amazônia, como o desmatamento, queimadas, derrubadas e as invasões de territórios. Ouviu deles, agradecimento pôr dar visibilidade a essa situação por meio da série Tarã.