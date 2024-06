Sem Fronteiras investe mais de R$ 5 milhões em Data Center

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Sem Fronteiras, com sede em Rio Branco, realizou um investimento significativo de mais de R$ 5 milhões na implementação de um Data Center, um dos mais avançados do Brasil, para atender a demanda de clientes em todo o estado do Acre.

O data center, inaugurado recentemente, apresenta uma infraestrutura inédita para empresas de telecomunicações no Acre, seguindo o padrão TIER 3. Com operação e monitoramento contínuos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a nova estrutura já conecta mais de 27 mil clientes. Este investimento visa aprimorar a conectividade, permitindo que a Sem Fronteiras ofereça uma variedade de serviços, incluindo coleta de dados, armazenamento em nuvem, hospedagem de servidores virtuais e telefonia em nuvem.

Bruno Freitas, gestor comercial da Sem Fronteiras, ressaltou a importância do data center, inaugurado este ano, para fornecer serviços de alta qualidade aos clientes, dos quais mais de 25 mil estão localizados apenas na cidade de Rio Branco. “O data center é o núcleo de nossas operações, onde gerenciamos os servidores que servem todo o estado do Acre, abrangendo empresas, residências e instituições governamentais. Hospedamos servidores de líderes tecnológicos como Netflix, Google e Meta, assegurando segurança, estabilidade e qualidade de internet para o Acre”, declarou Freitas.

Um data center é uma instalação física que abriga equipamentos de computação e hardware associado, contendo a infraestrutura necessária para os sistemas de TI, como servidores, dispositivos de armazenamento de dados e equipamentos de rede. É uma instalação essencial para empresas que precisam hospedar aplicativos e dados críticos, com um design que suporta uma rede robusta de recursos de computação e armazenamento, facilitando o acesso a aplicativos e dados compartilhados.

O empresário chinês Andrew Yee nesta quarta-feira, 5, visitou a estrutura da empresa e expressou seu fascínio pela tecnologia do data center. “Esta é a primeira vez que visito um data center. Antes, na China, nunca tive a chance de entrar em locais como este. É impressionante ver um centro de serviços tão avançado, que beneficia tanto as residências quanto a cidade inteira. Muito obrigado pela oportunidade”, disse o investidor que prospecta negócios no Acre.