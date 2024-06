Repórter do SBT confunde emissora com a Globo e leva puxão de orelha

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O repórter Mateus Koelzer cometeu uma gafe daquelas durante um link no programa “Chega Mais” exibido nesta quarta-feira (05). Logo nos primeiros instantes de sua participação, o jornalista acabou confundindo a atração do SBT com uma da TV Globo. Embora tenha se desculpado pela gafe, o contratado da emissora de Silvio Santos não escapou de um puxão de orelha.

Ao saudar os colegas e o público, Mateus pensou que estava trabalhando no programa de Ana Maria Braga e disparou: “Minha amiga Michelle, bom dia para você, para o pessoal do estúdio e todo mundo de casa que tá ligadinho aqui no ‘Mais Você’”. Ao notar que havia acabado de falar o que não deveria, o jornalista disse: “Perdão, no ‘Chega Mais’”.

Anúncios

DEU RUIM

Já no final do link, ao se despedir do colega, Michelle Barros não pensou duas vezes antes de zombar da situação inusitada. “Mateus, mas eu vou abrir uma parêntese aqui. A gente ama o ‘Mais Você’, porém, aqui é ‘Chega Mais’. Meu amigo, um abraço grande para você… Mas faz parte”, falou a apresentadora caindo na gargalhada.

Por conta da fala da comunicadora, Paulo Mathias e Regina Volpato não conseguiram segurar o riso. Não satisfeita, Michelle Barros foi além e brincou com a possibilidade da concorrente participar do programa do SBT. “Mas quem sabe a Ana Maria não vem aqui e passa mais aqui com a gente”, disse a jornalista. Para concluir, Paulo Mathias fez um trocadilho como os nomes das atrações: “Chega mais você”.

Veja:

🚨AGORA: Repórter confunde “Chega Mais” com “Mais Você” e apresentadores rebatem: “Gostamos muito do Mais Você mas aqui é Chega Mais” pic.twitter.com/A648K5JbhK

— Didigo Santini (@DidigoSantini) June 5, 2024