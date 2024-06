Os seis filhos de Brad Pitt e Jolie estão cada vez mais distantes do ator; entenda

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O relacionamento de Brad Pitt com seus filhos parece ter se deteriorado rapidamente desde sua separação de Angelina Jolie em 2016. O ator de 60 anos e a atriz de 49, têm seis filhos: Maddox (22 anos), Pax (20 anos), Zahara (19 anos), Shiloh (18 anos), e os gêmeos Vivienne e Knox (15 anos).

Recentemente, no dia do seu aniversário de 18 anos, Shiloh entrou com a documentação para alterar seu nome para Shiloh Jolie, removendo Pitt do sobrenome. “Ele está ciente e chateado porque Shiloh abandonou seu sobrenome. Ele nunca sentiu tanta alegria como quando ela nasceu. Sempre quis ter uma filha”, disse a fonte.

Embora Shiloh seja a primeira a buscar legalmente uma mudança de nome, outros filhos também se afastaram do pai nos últimos anos. Vivienne retirou o sobrenome do pai na peça de seu musical “The Outsiders”, aparecendo apenas como Vivienne Jolie. Enquanto isso, Zahara se apresentou na faculdade como Zahara Marley Jolie.

Por que os filhos de Brad Pitt estão mudando seus sobrenomes?

Em 2022, uma fonte disse à People que Brad esperava melhorar seu relacionamento com os filhos. “Desde que Angelina pediu o divórcio, Brad tem se concentrado em ter o melhor relacionamento possível com seus filhos. “Tem sido muito difícil para ele”, revelou a fonte. Em 2020, amigos de Brad o apoiaram após Pax, compartilhar uma foto no Dia dos Pais, do ator recebendo seu Oscar com a legenda: “Feliz Dia dos Pais para este idiota de classe mundial. Você repetidamente prova ser uma pessoa terrível e desprezível”, escreveu ele.

Na postagem, Pax continuou: “Você não tem consideração ou empatia pelos seus quatro filhos mais novos, que tremem de medo na sua presença. Você nunca entenderá o dano que causou à minha família.” Pax concluiu: “Você tornou a vida das pessoas mais próximas de mim um inferno constante. Você pode dizer a si mesmo e ao mundo o que quiser, mas a verdade virá à tona algum dia. Então, feliz Dia dos Pais, seu ser humano horrível.”

Angelina adotou Pax em um orfanato vietnamita em 2007, e Brad o adotou formalmente um ano depois. Pessoas próximas a Brad descreveram as acusações como uma “difamação deprimente”.

Fonte: Purepeople