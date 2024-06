Pesquisa do MS chega ao Acre para investigar nutrição de crianças

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI-2024), do Ministério da Saúde conduzido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Federal do Pará (UFPA), a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a Universidade Federal de Goiás (UFG), visitará 15 mil famílias em todo o Brasil para avaliar as práticas de aleitamento materno, os hábitos alimentares, o peso, a altura e a deficiência de vitaminas e minerais em crianças brasileiras de até seis anos e suas mães. As famílias do Acre com crianças dentro desta faixa etária podem receber em suas casas a visita dos entrevistadores da edição 2024.

“O ENANI-2019 mostrou que, naquela época, metade das famílias brasileiras com crianças na faixa etária do estudo viviam em insegurança alimentar. A pesquisa também revelou que 80% das crianças brasileiras menores de cinco anos já consumiam alimentos ultraprocessados e que 10% dos pequenos- e metade de suas mães- estavam acima do peso. Agora, vamos atualizar e aprofundar esse quadro”, disse Gilberto Kac, coordenador nacional do ENANI-2024.

Anúncios

O objetivo da pesquisa é conhecer o cenário alimentar e nutricional das crianças brasileiras depois da pandemia de covid-19. No estado, as visitas domiciliares do ENANI-2024 acontecem em Rio Branco, nelas os entrevistadores irão abordar com mães ou cuidadores assuntos como amamentação e alimentos consumidos pela criança no dia anterior, para avaliação do aleitamento materno e do consumo alimentar, e tomar medidas de peso e altura ou comprimento das mães biológicas, crianças e bebês, para classificação do estado nutricional conforme padrão da Organização Mundial da Saúde (OMS).