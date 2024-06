Mulher choca Patrícia Poeta ao exibir cicatrizes após levar 20 facadas do ex

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

No “Encontro” desta quarta-feira (05), o feminicídio voltou a se tornar pauta. Além de repercutir casos fatais, foi mostrado outros que, por pouco, não tiveram o mesmo desfecho trágico. No palco da atração, Patrícia Poeta recebeu uma mulher que levou 20 facadas do ex e foi surpreendida ao se deparar com as marcas do crime.

Questionada pela apresentadora da TV Globo, Caroline revelou que ainda está se recuperando do momento traumático. “Eu estou bem assustada e sigo com medo porque nunca imaginei que ele iria fazer isso. Eu realmente não pensei que ele chegaria no finalmente, que seria me matar”, iniciou a convidada.

A mulher contou que, por conta de um ferimento específico, será submetida a um novo procedimento cirúrgico em breve. “Eu tenho cicatrizes pelo meu corpo e vou fazer uma terceira cirurgia na minha mão porque ele rompeu o ligamento”, continuou. Logo em seguida, ela chocou ao exibir alguns ferimentos causados por Alef de Souza Braga.

SUSTO

“Além disso, as cicatrizes do meu pescoço ainda são muito grandes”, disse Caroline mostrando detalhes. Surpresa com o que estava vendo, Patrícia Poeta não conseguiu esconder sua reação e comentou: “Nossa, mas ele foi bem no pescoço”. Na sequência, a convidada explicou como os ferimentos foram causados: “Sim, as duas primeiras facas foram no meu pescoço. Ele me pegou de costas”.