Megaoperação contra o crime cumpre 23 mandados de prisão no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Com o objetivo de combater o crime organizado em várias cidades do estado, a Polícia Civil do Acre realizou nesta quarta-feira, 05, a operação “Eclipse”. A ação resultou no cumprimento de 43 mandados judiciais, incluindo 21 prisões preventivas, duas prisões em flagrante e 22 mandados de busca e apreensão.

Os alvos das prisões e das buscas foram identificados após um longo período de investigação, visando desmantelar redes criminosas que operam nessas regiões. Em Sena Madureira, foram cumpridos 20 mandados de prisão, onde 17 homens e 3 mulheres foram detidos, além de duas prisões em flagrante. Em Manoel Urbano a operação resultou em uma prisão em flagrante, e em Senador Guiomard foi cumprido um mandado de prisão preventiva.

Anúncios

“A Operação Eclipse representa um marco significativo no combate ao crime organizado no Acre”, disse o delegado José Adonias, titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO).

Os presos foram encaminhados para unidades prisionais onde responderão pelos crimes conforme as investigações em curso.

Toda a ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) com o apoio do Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI), além das delegacias de Sena Madureira, Manoel Urbano, Senador Guiomard e da Polícia Penal.