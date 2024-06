Mega-Sena premia 13 apostadores do Acre com mais de R$ 60 mil

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio das dezenas do concurso 2732 da Mega-Sena nessa terça-feira (4), e 13 apostadores do Acre foram premiados, com o total de prêmios ultrapassando os R$ 60 mil.

Um apostador de Rio Branco acertou cinco dezenas e ganhou o prêmio de R$ 51.300,81. Além disso, outras 12 apostas, nove feitas na capital e três em Cruzeiro do Sul, acertaram a quadra e receberam R$ 1.115,98 cada, somando R$ 13.391,76.

Os números sorteados foram 01, 03, 16, 18, 49, 60. Com nenhum acertador das seis dezenas, o prêmio principal acumulou para R$ 100 milhões e será sorteado na próxima quinta-feira (6), no Espaço da Sorte, em São Paulo.