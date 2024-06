Mâncio Lima lança projeto que resgata história da cidade em imagens

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nessa terça-feira, 4, no auditório da Escola Freire de Carvalho, em Mâncio Lima, o gabinete da vice-prefeita Ângela Valente lançou o projeto “Memorial Fotográfico e Audiovisual”, que resgata em imagens a história do município de Mâncio Lima. A exposição tem como tema: aqui nasci, aqui cresci, aqui cheguei e aqui vou ficar, eu amo Mâncio Lima.

O Projeto pretende reunir vários componentes, que contam a história de Mâncio Lima por meio de acervos fotográficos, com coleção de imagens históricas e contemporâneas, acervo audiovisual com documentários, entrevistas, eventos históricos, músicas tradicionais, exposições virtuais em plataforma online para acesso público (site da Prefeitura de Mâncio Lima) e a criação de um espaço físico denominado Museu Municipal, dedicado a memória da cidade em um local a ser definido.

“O povo que não conhece sua história, seu passado pouco pode fazer pelo presente, melhorando a cidade e contribuindo para um futuro brilhante. Nossa intenção com este projeto é reconstruir de maneira fotográfica e audiovisual a nossa história, com um projeto que visa criar um local de memórias de Mâncio Lima, com símbolos e objetos que retratam a cidade que hoje somos”, citou a vice-prefeita.

O acervo conta fatos de quando a cidade ainda era a Vila Japiim, ligada ao distrito de Cruzeiro do Sul. Uma galeria mostra os primeiros governantes da cidade, desde o coronel Mâncio Lima, seu desbravador ao atual prefeito Isaac Lima.

“Em pouco mais de um ano que estou em Mâncio Lima já me senti parte da história dessa cidade, já falo bem dela aonde vou. Nós precisamos saber de onde viemos e para onde vamos, valorizar a nossa história, os povos que aqui já habitavam e valorizar aqueles que chegaram para fazer a cidade que é hoje. Vou convocar os nossos servidores a também contribuírem com a história da cidade fornecendo os recursos e materiais que tem em casa que lembram a história da cidade. É um projeto brilhante que precisa ser ampliado e divulgado em todos os meios de comunicação. E que brevemente tenhamos um espaço para olhar para a história dessa cidade tão bonita e acolhedora”, destacou a juíza de Direito da Comarca de Mâncio Lima, Glaucia Aparecida Gomes.

Aline da Silva, aluna do 1º Ano do Ensino Médio da Escola Francisco Freire de carvalho, só conhecia a história da cidade de ouvir falar. É a primeira vez que viu uma exposição como esta. “Eu estou encantada em ver um acervo tão rico como esse da história da nossa cidade que eu não conhecia. Não fazia ideia das pessoas que deram a sua parcela de contribuição no desenvolvimento de Mâncio Lima”, finalizou a aluna Aline Silva.

Os passos seguintes são pesquisas, seleção e catalogação do acervo que será apresentado ao público com uma agenda de visitação. Dentro do acervo haverá registros da Cultura, Esporte, Turismo, Arquitetura, patrimônio histórico, famílias pioneiras/tradicionais, vultos históricos do município, ações governamentais, economia local, povos originários e festas religiosas.

Instituições como a Comarca de Mâncio Lima, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Secretaria de Articulação Institucional, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Escolas estaduais e municipais, fazedores de cultura e a Fundação Elias Mansour Assinaram o Termo de Cooperação para contribuir com o desenvolvimento do projeto.