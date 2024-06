Luísa Sonza vira piada ao criticar artistas genéricos: “Jura que é fodona”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A participação de Luísa Sonza num evento promovido pelo jornal Meio e Mensagem nesta terça (4) esteve longe de ser uma unanimidade. Na seção de comentários de um vídeo que circula no X (antigo Twitter), a cantora gaúcha recebe uma saraivada de críticas e acaba sendo alvo de piadas ao discursar sobre outros artistas.

Num discurso vago onde sugere que artistas considerados genéricos acabam fracassando na carreira, a cantora indica que o caminho para o sucesso seria o aprofundamento das questões abordadas. “Cada vez mais eu tenho certeza absoluta de que: cada vez mais o artista ou ele se aprofunda ou com o tempo, amor, seleção natural. Não vai funcionar”.

A artista comenta ainda que “as pessoas estão mais inteligentes” e sugere que o público saberia quando o discurso do artista seria na verdade “uma propaganda”. Após um discurso ligeiramente confuso, Luísa Sonza conclui a fala pedindo para que os artistas sejam sinceros com o público pelo fato do público estar mais inteligente do que era no passado.

Luísa Sonza sobre artistas genéricos:

“Cada vez mais eu tenho certeza absoluta de que: cada vez mais o artista ou ele se aprofunda ou com o tempo, amor, seleção natural. Não vai funcionar”. pic.twitter.com/Dkg5Er7uyK

— poponze (@poponze) June 5, 2024



Nos comentários, as críticas foram inúmeras. A usuária Raquel do perfil AhMeuBem comentou: “Sou formada em letras, pós-graduada, estudei análise do discurso, mas tive que assistir 3 vezes pra entender o que ela quis dizer”. Já o perfil LordGusy comentou: “essa mona jura que é muito fodona, intelectualizada, cult… não consegue soltar uma frase sem parecer um robô e acha que tá abafando”.

Já um terceiro com o perfil _offjr comentou: “Ela esqueceu que começou a carreira dela com “Rebolar” “Devagarinho” “Toma” . Nada de inovador e profundo… Um artista mainstream precisa fazer a Farofa como ela fez e jogar com a indústria, só pra depois conseguir ser o tal conceito, que só o dinheiro pode comprar”.