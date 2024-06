José de Abreu insinua que Maria Zilda gravava novela sob efeito de drogas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Provando que não vai deixar os bafafás envolvendo o seu nome passarem em branco, José de Abreu rebateu e esculachou Maria Zilda. Indignado com as falas polêmicas, o famoso tratou de dar a sua versão sobre as histórias contadas pela atriz e surpreendeu ao insinuar que ela teria usado e abusado de substâncias ilícitas no canal dos Marinho.

Em entrevista ao jornalista Leão Lobo, o ator contou como tomou conhecimento do relato da ex-colega: “Nunca mais vi a Zilda, nunca mais ela trabalhou, parou de fazer novela e nunca mais soube… Daí, teve um dia que um colega me perguntou se eu estava sabendo o que a Maria Zilda tinha falado de mim. Ao dizer que que não, ele disse que a Zilda estava falando absurdos”.

Em seguida, José de Abreu desmentiu Maria Zilda: “Ela disse que eu obrigava o contrarregra a jogar cachaça na minha boca. Mas, na Globo, o contrarregra não amarra ninguém. É tudo fingido, pois ele roda uma cordinha na sua mão para fingir que está amarrado. Disse também que o meu hálito era horroroso”.

Por fim, o veterano abriu o jogo e revelou que Maria Zilda causou nos bastidores da Globo por conta do uso de determinadas substâncias. “Além disso, ela falou que eu fumava feito um louco. No entanto, ela fumava muito mais do que eu. Não só fumava. Ela vivia internada porque usava outras coisas, entrava em paranoia e ia para o hospital. Em ‘Bebê a Bordo’, ela foi internada umas quatro vezes”, concluiu José de Abreu.

José de Abreu se defendeu sobre as acusações de Maria Zilda sobre ele. Ela também disse que ele tem bafo de onça.

Ele foi entrevistado pelo UOL. pic.twitter.com/sVgeNnrPFW

— Gabriel Menezes (@briel_menezes) June 4, 2024