Jornalista se irrita e rebate fama de mal-humorado de Bocardi: ‘Aguentar o quê?’

Sabina Simonato se estressou com os comentários maldosos sobre Rodrigo Bocardi e fez um desabafo no Bom Dia São Paulo desta quarta (5). A jornalista rebateu a fama de mal-humorado do âncora da Globo e reafirmou a amizade dos dois. “Não é fácil ficar na sua pele. Ficam pensando ‘só a Sabina para aguentar’. Aguentar o quê? Eu me sinto tão bem aqui”, disparou ela.

O relato ao vivo aconteceu após mais uma brincadeira entre os dois nesta manhã. O apresentador zoou uma arte durante a previsão do tempo e disse que o “A” simbolizando a alta pressão parecia o símbolo do Capitão América, herói da Marvel.

Eles deram risada da situação, e Sabina soltou que o colega era um “tonto”. Após a repercussão nas redes sociais, a comunicadora aproveitou uma brecha para desabafar.

“Ai, Rodrigo, quanto mais a turma fala, mais a gente se dá bem aqui. Nós damos risada. Eu vejo às vezes umas pessoas [falando] ‘ah o Rodrigo mal-humorado’. Mal sabem, né? Quanto mais eles falam, mais a gente se gosta, se respeita aqui no jornal. Acho que vale esse meu testemunho agora. Vai me dando nos nervos…”, comentou ela.

“Você fica brava?”, indagou Bocardi, surpreso. “Eu fico… ‘Rodrigo mal-humorado até quando tá aí’, não sei o que lá, ‘só a Sabina pra aguentar ele'”, reproduziu a jornalista. “Isso é inveja”, soltou o âncora.

Poxa vida. Ontem a gente brincava, mas era brincadeira. Quem trabalha com a gente aqui dentro sabe, do fundo do meu coração. A gente brinca, dá risada, se respeita. Conheço a família dele, ele conhece a minha. Somos amigos. Quanto mais tem gente que fala, uma meia dúzia de gato pingado, mais a gente se curte e se respeita.

Bocardi afirmou que já aguenta isso há doze anos. “Não é fácil ficar na sua pele. Ficam pensando ‘só a Sabina para aguentar’. Aguentar o quê? Eu me sinto tão bem aqui, tô te falando de coração aberto aqui. Passando as informações, tendo esse parceiro… Às vezes dou uma bola fora, e ele me salva, me ajuda aqui do meu lado. Gente maldosa”, disparou Sabina.

Ela ainda comentou que na terça (4) cometeu um erro na hora de se retirar do cenário. “O problema fui eu, e aí sobra pro homem. Ficam falando que ele que tirou. Eu fico chateada”, ressaltou.

“Mas são pessoas que estão com a gente aqui também, tão engrossando essa audiência”, afirmou o apresentador. “Me dá taquicardia, eu vou falando e vou ficando nervosa. A gente vê que o cara é tão gente boa aqui no ar e fora do ar. O pessoal fica fazendo essas maldades”, reclamou ela.

“Tinha falado para você não dar bola para isso”, disse Bocardi. “Falou, mas eu tô nervosa”, repetiu a jornalista.

“A gente aprende a conviver com isso, acostuma. São pessoas que escrevem, a gente aqui é muito franco com relação a essa interação com as redes sociais. A gente dá espaço para todo mundo, todas as críticas, sugestões. É isso que faz com que a gente possa estabelecer um canal de comunicação”, discursou o titular do jornal.

“E ele não é o cara que quer que você fique alisando ele, não. Quando tem uma crítica construtiva que ele vê, ele fala ‘poxa, falei errado’. Mas encrencar com pelo em ovo…”, queixou-se Sabina.

“Essa é a realidade que a gente vive das redes sociais. Você dá espaço para as pessoas, e ela muitas vezes acorda de um jeito que quer criticar o outro. Mas no fundo são pessoas que estão assistindo a gente, engrossando essa audiência magnífica”, afirmou Bocardi, que também ressaltou a importância da parceria dos dois e de toda a equipe para fazer o jornal.