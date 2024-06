Golpistas usam dados de escritório de advocacia para enganar clientes

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O advogado Odilardo Marques fez um alerta por meio de sua conta no Facebook para alertar amigos e clientes de que golpistas estão utilizando de forma criminosa dados de processos nos quais ele e outros advogados de seu escritório atuam para cobrarem taxas e valores referentes a um alegado êxito em ação judicial.

De acordo com o advogado, a prática está sendo efetivada por meio de mensagens de WhatsApp e ligações de celular, em ambos os casos utilizando a minha foto do perfil do profissional. Ele diz que até o momento foram detectados os números utilizados pelos criminosos, que são: (68) 9940-0374 e (68) 9611-7369.

Anúncios

Os golpistas, para convencer as suas vítimas, também utilizam o nome dos outros advogados do escritório: Gomercindo Rodrigues, Erasmo Costa e Jorge Ney Fernandes. “Com base nos fatos acima narrados, solicito a todos que não envie qualquer valor no caso de serem abordados com tal narrativa”, ele alerta.

Odilardo Marques afirma na publicação que não cobra qualquer taxa para liberação de valores decorrentes de êxitos em ações judiciais além do pactuado previamente em contrato, reforçando que qualquer eventual tentativa de contato nesses moldes se trata de golpe.

Ele ainda informa que já foi registrado um Boletim de Ocorrência na polícia e que está sendo encaminhado um ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/AC. O advogado Gomercindo Rodrigues também usou as redes sociais para denunciar e alertar sobre as tentativas de golpe.

“Estelionatários estão usando números e perfis falsos para aplicação de golpes. Usam o meu nome e o do colega Odilardo Marques. Por favor, não enviem dados. Não trocamos os números de nossos telefones. Quem receber chamada, por favor, enviem-nos os prints onde apareçam os números dos telefones para que possamos acionar a polícia”, avisa Rodrigues.