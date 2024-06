Gladson assina pacto com Lula e Marina para preservação do bioma amazônico

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governador do Acre Gladson Cameli e outros governadores dos estados do Pantanal e da Amazônia firmaram na manhã desta quarta-feira (5), com o Governo Federal, o Pacto Interfederativo pela Prevenção e Controle de Incêndios. A cerimônia realizada em Brasília contou com a presença de Lula, presidente da República, e da Ministra de Meio Ambiente, Mudança do Clima, Marina Silva.

O pacto entre o Governo Federal e os estados do Acre, Amazonas, Pará, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, prevê planejamento e implementação de ações colaborativas e integradas de prevenção, preparação e combate aos incêndios florestais e demais formas de vegetação nativa no Pantanal e na Amazônia, também como forma de reduzir efeitos das mudanças climáticas que afetam todo País.

Ao comemorar a assinatura do pacto, Gladson Cameli ressaltou que o Acre implementa o Plano Estadual de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimada e agradeceu ao presidente Lula e à ministra Marina Silva pelo reforço da parceria. “O Acre está atuante nessa questão e tem feito seu papel. Dentro das ações que desenvolvemos, está a implementação do Plano Estadual de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimada. Parabenizo ao presidente Lula e à ministra Marina Silva por este dia que reforça a parceria da União com os governos dos estados da Amazônia e do Pantanal”, disse o governador em postagem numa rede social.

Entre as providências a serem adotadas ficou definida estratégia de recuperação da capacidade operacional do Sistema Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais e de um plano de ação com medidas concretas para processamento das informações prestadas ao Cadastro Ambiental Rural. O pacto assinado hoje ainda não foi detalhado, mas pretende integrar legislações para unificar o trabalho contra a devastação dos biomas.