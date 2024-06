Filha de Anderson Leonardo faz homenagem ao cantor após dar à luz

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, morreu em abril, aos 51 anos. O cantor, que estava em tratamento contra um câncer desde 2022, deixou quatro filhos, entre eles, Alessa Cristyne, que estava grávida pela primeira vez. Nesta terça-feira, 4, ela deu à luz Maria Alice e aproveitou a ocasião para homenagear o pai.

“Hoje, às 9h03 da manhã, nasceu uma linda menina pesando 2.855 kg, medindo 47cm com o nome de Maria Alice. Minha filha, você veio para iluminar e colorir minha vida, você veio para me mostrar o quanto eu sou forte. Obrigada pelos ensinamentos dentro do meu ventre. Agora vai ser em meus braços”, começou Alessa.

“Seu avô, Anderson Leonardo, já te babava dentro da barriga, imagina se desse tempo dele te pegar no colo. Eu fico imaginando o sorriso dele e a felicidade em te ver. Mas Deus sabe de todas as coisas e eu sei que ele está pertinho de nós. Obrigada meu Deus por essa benção de poder gerar e de ter alguém para me chamar de Mãe. Maria Alice, hoje eu renasci de você”, completou.