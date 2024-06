Famílias afetadas por enchente em Porto Walter recebem doações

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em resposta à alagação que atingiu gravemente as comunidades ribeirinhas no município, a prefeitura de Porto Walter começou nesta terça-feira, 4, a distribuição de ajuda humanitária aos ribeirinhos do Alto Juruá. Cerca de 1.100 pessoas, de oito localidades rurais foram beneficiadas com sacolões, colchões, água mineral e kits de limpeza e higiene garantidos pelo governo federal.

De acordo com a prefeitura, todas as localidades atingidas receberão as ações em ajuda humanitária. O prefeito César Andrade destaca a importância dessa ação para garantir a segurança e o bem-estar dos afetados. “Nossa prioridade é atender as necessidades dessas pessoas que tiveram perdas ou foram atingidas. Agradecemos a ajuda do Governo Federal que foi sensível aos nossos pedidos”, disse.

Nessa terça foram atendidas as comunidades Grajaúzinho, Foz do Grajaú, entorno dos lagos, Lindalvos, São Salvador, Chicão, Foz do Rio das Minas, Estirão do Bueno Aires 01 e 02, Reforma, Novo Horizonte e Califórnia.

Márcia Ferreira. é moradora da Comunidade São Salvador e foi uma das beneficiadas. Ela agradece a ajuda. “Foram momentos difíceis, mas graças a Deus conseguimos nos reerguer e agora essa ajuda chega em boa hora”, disse.

A Defesa Civil municipal está à frente da operação, coordenando esforços com outras secretarias municipais.