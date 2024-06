Em mensagem de despedida, Alysson se declara a Gladson: “eterna gratidão”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O agora ex-secretário de governo, Alysson Bestene, que teve o decreto de exoneração publicado nesta quarta-feira, 5, no Diário Oficial do Estado, escreveu em suas redes sociais uma mensagem de despedida com uma declaração direcionada ao governador Gladson Cameli. Ele deixa o governo para ser candidato a vice da chapa encabeçada pelo prefeito Tião Bocalom, candidato a reeleição neste ano.

Meu amigo, meu governador @gladsoncameli. A palavra de Deus nos diz que: “quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro”. E, é assim, que guardo no coração nossa amizade: como um verdadeiro, puro e valioso tesouro. Estou encerrando um ciclo à frente da @segovacre. Mais uma missão que o senhor me confiou. Durante esse tempo, procurei sempre agir com ética, responsabilidade e amor, por saber que ali estava lhe representando. Toda minha entrega e dedicação, foram para lhe honrar e, de alguma forma, procurar ajudá-lo nessa árdua missão de cuidar do nosso povo”, escreveu Bestene.

Alysson citou a eterna gratidão pela amizade, confiança, oportunidade e apoio que tem pelo governador. Estarei sempre pronto e disposto a lhe ajudar, em qualquer momento, em qualquer lugar. Vou para um novo desafio, mais uma vez, para lhe ajudar e auxiliar, contando sempre com seu apoio e conselhos. @gladsoncameli, meu governador e meu amigo, obrigado por tudo. Sabe que pode sempre contar comigo. Gratidão e um forte abraço”, finalizou.