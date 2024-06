Educação abre inscrições do Pré-Enem Legal para alunos da rede pública

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) abriu inscrições para o Pré-Enem Legal, nesta quarta-feira, 5, e vão até o dia 5 de julho. O projeto visa democratizar o acesso ao ensino superior, proporcionando aos estudantes do estado uma preparação de alta qualidade.

“Todos os estudantes egressos poderão fazer a inscrição pelo link disponibilizado e, a partir daí, terão direito de adquirir o kit do sistema Farias Brito, composto por 10 livros com questões comentadas e com propostas de redação. Além disso, temos várias videoaulas gravadas com foco no Enem”, disse Cleice Oliveira, coordenadora do Pré-Enem Legal.

O projeto educacional, é uma oportunidade para os jovens acreanos que concluíram o ensino médio se prepararem de maneira gratuita para o Enem, que é a principal porta de entrada para as universidades públicas e bolsas de estudo em instituições privadas no Brasil.

Os estudantes interessados podem realizar a inscrição por meio do link: https://forms.gle/s4oWq4Gc6HxssR4V6 e preencher o formulário.