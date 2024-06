Ecoflores: Feira de Economia Solidária começa hoje e vai até domingo no Horto Florestal

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Teve início nesta quarta-feira (5) e vai até domingo (9), a nona edição da Ecoflores – Feira de Economia Solidária e Popular, das 8h da manhã às 20h, no Horto Florestal, em Rio Branco, com entrada gratuita.

Com opções para toda a família, a Ecoflores tem 150 expositores de diversos municípios do Acre, nos segmentos de jardinagem, artesanato, alimentação, movelaria, cerâmica, brinquedos, bazar, artes plásticas, economia criativa, agricultura familiar, entre outros. A feira também conta com a participação de expositores do Peru e da Bolívia.

O presidente da Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários (Unisol Acre), Carlos Omar, enfatizou os objetivos da Ecoflores. “A feira visa fortalecer, divulgar e valorizar os empreendimentos produtivos por meio de políticas públicas de desenvolvimento sustentável em economia solidária e popular, agricultura familiar, artesanato e artes nos países do tríplice fronteiro, valorizando as culturas regionais e fazendo a integração comercial de cadeias produtivas de base associativista e cooperativista”, disse.

A empreendedora Mayda Saldanha, que está participando pela primeira vez da Ecoflores, vê a feira como uma excelente oportunidade para apresentar seu trabalho e fazer negócios. “Aqui é uma vitrine para a gente expor nossos produtos, fazer contatos e vender, estou com uma expectativa muito boa de fazer boas vendas e de mostrar meu trabalho”, disse.

Participando da Ecoflores desde sua primeira edição, o presidente da Coopermóveis, Jorge Melo, disse que a feira resulta em vendas para o ano todo. “As pessoas vem passear e conhecer nossos produtos, pegam nossos contatos e acabam fazendo encomendas durante o ano todo, é muito bom participar, nós não perdemos essa oportunidade”, disse.

Da cooperativa Sonho Meu, a produtora Rosimeire destacou o bom volume de vendas no primeiro dia de Ecoflores e a expectativa para os próximos dias. “Nós da Sonho Meu sempre estamos aqui nas edições da Ecoflores, hoje é o primeiro dia, chegamos cedo e estamos vendendo bem. Vamos continuar aqui até domingo, a expectativa é grande”, falou.

Sustentabilidade social

Como parte da programação, aconteceu no primeiro dia de evento, o seminário que debateu a sustentabilidade social através da Economia Solidária, Popular e Agricultura Familiar, um dos palestrantes foi o presidente da Unisol Brasil, Arildo Mota, que veio de São Paulo e falou sobre o potencial da política de Economia Solidária e Popular como alternativa de geração de emprego e renda.

“A economia solidária pode ser um modelo de geração de trabalho e renda, onde há a possibilidade de se organizar enquanto associação ou cooperativa em vários setores. Com isso, a gente consegue agregar valor, agregar escala. Isso diminui custos. A economia solidária, o associativismo e o cooperativismo são ferramentas de extrema importância para a geração de trabalho e renda”, disse.

Parceiros

A VIII Ecoflores é uma realização da Unisol Acre, em parceria com o Sistema OCB/Sescoop Acre, Reaja, Gabinete do deputado estadual Pedro Longo, Governo Federal (MDA, Incra, Conab, MTE/Senaes e Ifac), Governo do Estado (SETE, Emater e SEAGRI) e Prefeitura de Rio Branco (SEMEIA; FGB; SEAGRO; SDTI; SEE); Senar, Rede Baixo Acre, Comitê Chico Mendes, Cártitas Diocesana, CUT, Fetacre, EPS Peru, EPS Bolívia.

Confira a programação da feira

Quarta-feira, 5 de junho

• 14h-18h: abertura da 9ª edição da Ecoflores, Feira da Economia Solidária e Popular do Acre

• 14h-18h: seminário internacional “Fortalecendo a economia solidária e popular, agricultura familiar como estratégia para o desenvolvimento sustentável”

• 18h: encerramento com atividade cultural: Fundação Garibaldi Brasil (FGB)

Quinta-feira, 6 de junho

• 9h-12h: Oficina “Impactos ambientais dos resíduos sólidos”, no Horto Florestal. Responsável: Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Sete)

• 14h: reunião interinstitucional no Auditório da OCB/Sescoop. Responsável: Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária do Ministério do Trabalho (Senaes/MTE)

• 14h30-18h: oficina “Compostagem, transformando resíduos orgânicos em adubo”, no Horto Florestal. Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia)

• 18h: encerramento com atividade cultural: Fundação Garibaldi Brasil (FGB)

Sexta-feira, 7 de junho

• 8h-12h: oficina temática da agricultura familiar e economia solidária, no Horto Florestal, com o tema “Explorando oportunidades: a contribuição do Ifac Transacreana para a comunidade através dos cursos e serviços”

Conab – Alessandra Ferraz Cavalcante – superintendente da Regional da Conab no Acre

Tema: programas e políticas públicas executadas pela Conab

Embrapa – Bruno Pena Carvalho, chefe geral da Embrapa

Tema : Tecnologias para a Agricultura Familiar

Ifac – Matsunaga Paulo de Oliveira Sekiguchi – professor da Área de Matemática e diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão do Ifac Campus Transacreana

• 18h Encerramento com atividade cultural: Fundação Garibaldi Brasil (FGB)

Sábado, 8 de junho

• 9h – 12h: oficina “Empreendedorismo e possibilidades de incubação”, no Horto Florestal. Responsável: professora Gabriela Cunha de Oliveira (Ifac)

• 18h: encerramento com atividade cultural: Fundação Garibaldi Brasil (FGB)

Quarta-feira a domingo, 5 a 9 de junho

• 8h-18h – Secretaria Municipal de Educação

• Apresentação do Projeto Empreendedorismo (exposição da produção de hortaliças, plantas medicinais, reutilização de vasos para cultivo)

• Apresentação do projeto Saúde na Escola, com a equipe multidisciplinar e exposição dos equipamentos de primeiros-socorros disponibilizados para salvar vidas nas escolas

• Exposição de equipamentos tecnológicos: data-show, tela de projeção, estação de trabalho, tablets, notebooks, chromebooks

• Jogos Educativos em MDF para crianças com necessidades especiais

• 18h Encerramento com atividade cultural: Fundação Garibaldi Brasil (FGB).

FOTOS DE SÉRGIO VALE

